Mai-Polkaparty mit Brings in der Arena

Köln. Erstmals können die Fans am 30. April mit Brings in der Lanxess-Arena in den Mai feiern. „Für uns ist es das erste Mal, dass wir eine Rock-Show alleine in der Arena spielen. Das hat es vorher nicht gegeben, da wir sonst dort immer nur zu Weihnachtsshow auf der Bühne waren. Mit einer richtigen Brings-Rock’n’Roll-Show in den Mai zu tanzen, ist etwas besonderes“, sagt Peter Brings. Unter dem Titel „Mai-Polkaparty“ gibt es gut drei Stunden Konzert, danach wird nach Mitternacht noch eine Aftershow-Party gefeiert, bei der die Musiker von Brings selbst als DJs mitten in der Halle auflegen werden. „Es wird die Musik sein, die wir gehört haben, als wir 20 waren.“ Unter den Gästen ist unter anderem Comedian Markus Krebs. Die Karten für die große Maisause gibt es ab 23 Euro unter Telefon 0221/8020. step

