Burscheid. Erneut ist am frühen Montagabend ein Lastwagenfahrer auf der A 1 Richtung Leverkusen verunglückt. Noch anderthalb Stunden nach dem Auffahrunfall am Stauende war bei der Polizei nicht klar, ob der in dem Führerhaus eingeklemmte Fahrer noch lebte. „Die Feuerwehr ist dabei, die Person zu befreien“, so ein Polizeisprecher.

Der Unfall ereignete sich nach Darstellung der Polizei etwa drei Kilometer hinter der Anschlussstelle Burscheid – also etwa in Höhe Drauberg und damit noch vor der neuen Blitzeranlage. Ein Fahrer aus Bulgarien mit einem MAN-Lastwagen habe bei der Fahrt auf der rechten Spur das Stauende übersehen und sei mit hoher Geschwindigkeit auf den Sattelschlepper aus Lettland aufgefahren.