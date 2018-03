Köln. In Köln hat die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Die KVB werden den ganzen Tag nicht fahren, weder Busse noch Bahnen. Laut Mitteillung der Verkehrsbetriebe beginnt der Streik am frühen Mittwochmorgen um 3 Uhr und endet erst mit dem regulären Schichtbeginn am Donnerstagmorgen.

Neben der KVB drohen auch bei den städtischen Kitas und Kliniken in Köln, der Müllabfuhr, den Jobcenter und der Bundesagentur für Arbeit Streiks. red