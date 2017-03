In rund drei Wochen kommt die AfD in Köln zusammen. Gegen den Bundesparteitag gibt es in der Stadt allerdings einige Vorbehalte - mehrere Gruppen planen Kundgebungen und Demonstrationen. Bei der Polizei laufen bereits die Vorbereitungen.

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz rund um den anstehenden AfD-Bundesparteitag in der Stadt vor. Nach Angaben der Behörde wurden bereits Gegenveranstaltungen mit mehreren zehntausend Teilnehmern angemeldet. Das Bündnis „Köln stellt sich quer“ beispielsweise plant nach eigenen Angaben große Kundgebungen in der Innenstadt und einen Demonstrationszug mit Musikwagen. Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies will die Vorbereitungen der Polizei am Freitag (11 Uhr) vorstellen.

Gegen den Bundesparteitag der rechtspopulistischen Partei im Kölner Maritim Hotel am 22. und 23. April formiert sich schon seit einiger Zeit Protest. Bündnisse, Prominente und Karnevalsstars meldeten sich zu Wort. Bei den Gegenveranstaltungen werden auch prominente Politiker erwartet.