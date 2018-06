Der Köner Dom musste am Freitagmorgen evakuiert werden. Das bestätigt die Kölner Polizei. Eine verdächtige Person ist in Gewahrsam.

Köln. Am Freitagmorgen kam es im Kölner Dom zu einem Zwischenfall: Der Sicherheitsdienst alarmierte die Polizei um kurz nach 8 Uhr, weil ein Mann durch "verdächtiges Verhalten" aufgefallen war. Er habe "gestikuliert" und "Personen angesprochen", teilte eine Polizeisprecherin auf wz-Nachfrage mit. Der Dom sei daraufhin evakuiert und großräumig abgesperrt worden. Die Domplatte wurde geräumt.

Der Mann sei mit einem Transporter auf der Domplatte vorgefahren und mehrmals in das Gotteshaus gelaufen, berichtete ein Polizeisprecher vor Ort. Der Transporter sei leer gewesen. Ob der Mann etwas in den Dom gebracht habe, sei unklar. Zur Stunde wird der Dom mit Diensthunden abgesucht, so die Polizei um 10.20 Uhr. Dies diene der Kontrolle, ob der Mann dort womöglich "Gegenstände" deponiert habe. Die Sperrung dauere noch an.

Der Mann habe einen verwirrten Eindruck gemacht. Es werde nun untersucht, ob er unter Drogeneinfluss stand. jh/dpa