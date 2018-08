Köln. Am Dienstag ist in einer Babyklappe einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter in Köln-Bilderstöckchen ein Neugeborenes leblos gefunden worden. Rettungskräfte konnten trotz Reanimationsmaßnahmen nur noch den Tod des Säuglings feststellen, erklärte die Polizei. Die Ermittler bitten die Eltern des Säuglings, sich zu melden.

Polizei in Köln sucht nach Zeugen

Außerdem suchen die Beamten nach Zeugen: Wer am Dienstagmorgen im Bereich der Escher Straße in der Nähe des Parkgürtels jemanden gesehen hat, der zu der Babyklappe gegangen ist oder wer eine Frau kennt, die schwanger war und nach der Schwangerschaft kein Kind bei sich hat, kann sich bei den Beamten unter der Rufnummer 0221 2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de wenden. red