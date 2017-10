Köln. In der Kölner Innenstadt ist am Samstagabend ein 22-jähriger Mann auf offener Straße durch Messerstiche tödlich verletzt worden. Die Polizei hat drei Verdächtige festgenommen.

Nach Angaben der Ermittler kam es gegen 21.45 Uhr auf dem Ebertplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und einer Gruppe von fünf bis sechs Männern. Im Verlauf der Auseinandersetzung erhielt der 22-Jährige mehrere Messerstiche in den Oberkörper. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik, wo er wenig später verstarb. Die Angreifer flüchteten.

Auf Grund von Zeugenhinweisen nahm die Polizei wenig später drei Verdächtigen noch in Tatortnähe fest.Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. red