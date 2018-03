Köln. Die Polizei Köln hat bei einer großangelegten Razzia am Dienstag eine organisierte Fälscherbande zerschlagen. Vier Tatverdächtige wurden festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln mit. Am Dienstagmorgen durchsuchten rund 100 Einsatzkräfte insgesamt 19 Privat- und Geschäftsräume in Meschede im Sauerland sowie in Köln, Bergisch Gladbach und Hürth.

Die mutmaßlichen Betrüger sollen sich auf Geldgeschäfte mit Hilfe gefälschter Ausweise spezialisiert haben. Die Ausweisdokumente sollen laut Polizeiangaben mit Daten echter Kontoinhaber erstellt worden sein - diese Daten sollen Komplizen aus der Mobilfunkhändlerbranche bekommen haben. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler zwei Fälscherwerkstätten, Waffen und Betäubungsmittel. Zum Beweismaterial gehören beispielsweise Stempel, kartonweise Passbilder, Ausweisrohlinge sowie Verträge mit persönlichen Daten.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um die beiden 41 und 25 Jahre alten mutmaßlichen Bosse der Betrügerbande und zwei Männer, die als Mittäter eingestuft werden. Die beiden Bandenköpfe werden am Mittwoch dem Haftrichter vorgestellt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnten diverse Kriminelle mit falschen Ausweisen ausgestattet worden sein. Das führt zu neuen Ermittlungsansätzen. dpa