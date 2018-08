Köln. Aufgrund der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Köln-Deutz müssen Bahnreisende am Mittwochnachmittag mit massiven Einschränkungen rechnen. Ab16 Uhr ist laut Angaben der Stadt Köln kein Ein- und Aussteigen am Bahnhof Deutz möglich.

Zugverkehr wird zwischenzeitlich komplett eingestellt

Die Züge sollen den Bahnhof aber passieren können. Gegen 17 Uhr soll laut Angaben der Deutschen Bahn der Blindgänger entschärft werden. Dann werde der Zugverkehr komplett eingestellt.

Von der Sperrung sind der Nah- und Fernverkehr betroffen. Wenn möglich, werden Züge umgeleitet. Es kann zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen kommen. Auch nach Aufhebung der Sperrung müssen Reisende noch mit Verzögerungen und Einschränkungen rechnen, erklärte die Bahn. red