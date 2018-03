Leverkusen. Mit vier Festnahmen und der Durchsuchung von 70 Gebäuden geht die Polizei gegen eine mutmaßliche Betrügerbande vor, die unter anderem Senioren im großen Stil geschädigt haben soll. Allein bei den Straftaten zum Nachteil von Senioren gehen die Ermittler von einem Schaden in Höhe von etwa einer Million Euro aus, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In den frühen Morgenstunden seien vier mit Haftbefehl gesuchte Mitglieder und Unterstützer einer Großfamilie aus Leverkusen im Alter von 42 bis 54 Jahren festgenommen worden. Rund 70 Objekte in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und in Österreich würden von Polizei und Steuerfahndung durchsucht. dpa