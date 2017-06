Während der Bahnverkehr nach Aussage der Bahn wieder störungsfrei läuft, ist die Ursache für die Entgleisung des ICE noch nicht gefunden.

Köln. Bei einer Rangierfahrt ist ein leerer ICE auf dem Betriebsgelände der Deutschen Bahn am Sonntagmorgen in Köln-Nippes entgleist.

Warum bei zwei Wagen die Räder aus den Gleisen sprangen, war auch am Tag darauf noch unklar, wie ein Bahnsprecher am Montag mitteilte. Das blockierte Gleis führt zu Verspätungen am Kölner Hauptbahnhof.

Die beiden Wagen des ICE konnten den Angaben zufolge wieder "aufgegleist" werden. Der Bahnverkehr lief dann ab den Abendstunden wieder normal, sagte der Bahnsprecher. (AFP)