Hürth. Zwei Männer sind bei Reinigungsarbeiten in einem Kraftwerk in Hürth bei Köln aus mehreren Metern Höhe abgestürzt - einer von ihnen ist dabei ums Leben gekommen. Sie hatten sich am Dienstag in einem Kessel abgeseilt, wie ein Sprecher des Chemieparks Knapsack sagte. Dabei seien sie aus noch ungeklärter Ursache in den Kessel gestürzt. Einer von ihnen wurde dabei tödlich verletzt, sein Kollege kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Höhenretter der Feuerwehr waren den Angaben zufolge im Einsatz. «Die Bergung erwies sich als schwierig», sagte der Sprecher. Die Hintergründe waren zunächst unklar. dpa