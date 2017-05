Der Zugverkehr kam am späten Freitagabend für etwa eine Stunde zum Erliegen.

Köln. Ein Oberleitungsschaden hat am Freitagabend den Zugverkehr im Kölner Hauptbahnhof für etwa eine Stunde lahmgelegt. Die Ursache der Störung sei noch ungeklärt, sagte ein Bahnsprecher am Samstag.

Ein einfahrender Regionalexpress war mit dem Stromabnehmer gegen die beschädigte Stelle gefahren und hatte dabei offenbar einen Kurzschluss ausgelöst. Rauch sei an dem Unfallort aufgestiegen. Danach wurde für etwa eine Stunde der Zugverkehr unterbrochen. Die Bahn drehte den Strom zeitweise komplett ab. Fahrgäste mussten ihre Züge verlassen. Es kam aber niemand zu Schaden. Die beschädigte Oberleitung sei in der Nacht repariert worden, sagte der Sprecher. Die Lok wurde abgeschleppt. Am Samstag habe es keine Beeinträchtigungen mehr gegeben.