Köln. In Köln-Gremberghoven ist am Dienstagnachmittag eine Fünf-Zentnerbombe gefunden worden. Am Abend wurde der Bereich in einem Radius von 300 Metern evakuiert. Betroffen sind rund 1500 Menschen. Es kommt zu Einschränkungen für den Fern- und Güterverkehr sowie der S-Bahn Linie 12. Ebenso wird der Luftverkehr wegen der Entschärfung der Bombe kurzzeitig beeinträchtig sein. Das gab die Stadt Köln bekannt.

Die Weltkriegsbombe wurde bei Bauarbeiten auf einem Grundstück am Bahnhofsplatz 7 in Köln-Gremberghoven gefunden. Es handelt sich um eine Fünf-Zentner-Bombe englischer Bauart, teilte die Pressesprecherin Sabine Wothlaw mit. Die Bombe soll einen intakten Bodenaufschlagzünder haben und nach Angaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes noch am Dienstagbend entschärft werden. red