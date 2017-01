Köln/Leverkusen Zwischen Freitag (3.2.), 22 Uhr und Montag (6.2.), 5 Uhr steht auf der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und der Anschlussstelle Opladen in Fahrtrichtung Oberhausen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Anschlussstelle Opladen ist in Fahrtrichtung Oberhausen in diesem Zeitraum gesperrt, teilt die Straßen NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg mit. Die eingerichteten Umleitungen werden mit einem roten Punkt ausgeschildert. In den nächsten Monaten wird die Fahrbahn der A3 zwischen Leverkusen-Zentrum und Opladen in beiden Fahrtrichtungen erneuert.

Dabei komme es in den nächsten Monaten regelmäßig zu Engpässen an Wochenenden. Dabei ist mit erheblichen Einschränkungen im Raum Leverkusen zu rechnen.