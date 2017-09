Leverkusen/Köln. Am kommenden langen Wochenende müssen Autofahrer auf der A3 mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Denn ab Freitagabend ist die Fahrbahn bei Leverkusen in Richtung Köln nur einspurig befahrbar.

Laut Straßen.NRW starten die Bauarbeiten am Freitag um 22 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt kann der Verkehr ab dem Autobahndreieck Langenfeld bis zur Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum nur auf einem Fahrstreifen laufen. Im Autobahnkreuz Leverkusen ist einerseits die Hauptfahrbahn gesperrt. Andererseits ist die direkte Verbindung von der A1 aus Koblenz kommend auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt nicht befahrbar. Innerhalb des Kreuzes will Straßen.NRW eine Umleitung einrichten, die im Laufe des Montags wieder aufgehoben wird.

Im Autobahnkreuz Leverkusen ist dann die direkte Verbindung von der A1 aus Koblenz kommend geöffnet. Ab dem Kreuz sollen dann zwei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Für die Fertigstellung der Arbeiten wird von Montagabend um 22 Uhr bis Mittwochmorgen um 5 Uhr erneut die vorherige Verkehrsführung eingerichtet. Im gesamten Zeitraum kann in der Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum in Fahrtrichtung Frankfurt weder auf- noch abgefahren werden. Die Umleitung erfolgt deshalb über das Kreuz Leverkusen.

Während des langen Wochenendes muss auch im Großraum Leverkusen mit erheblichen Einschränkungen gerechnet werden.Für den Verkehr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt ist ab dem Autobahnkreuz Hilden eine Umfahrung über die A46, A57 sowie den westlichen Kölner Autobahnring (A1 und A4) bis zum Autobahndreieck Heumar ausgewiesen. red