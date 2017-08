Die Kölner Friseurin Tatjana Richartz hilft Frauen, die durch eine Chemotherapie ihre Haare zu verlieren drohen – mit Maßarbeit und mit viel Gefühl.

Köln. „Ich freue mich einfach, wenn Menschen sich freuen“, meint Tatjana Richartz. In ihrem Geschäft bietet die 36-jährige Kölnerin ihren Kundinnen gleich dreifach Anlass zur Freude: durch eine neue Frisur, ein Make Up oder eine Perücke. Diese fertigt sie vor allem auch für Frauen an, die wegen einer Chemotherapie ihre Haare zu verlieren drohen. Die Patientinnen kommen aus ganz Deutschland zu ihr. Kranke müssen nicht krank aussehen.

Ihr Weg zeichnet sich früh ab. „Schon als Kind schminkte ich meine Geschwister und drehte ihre Haare auf Wattestäbchen auf“, schmunzelt Tatjana Richartz. Dem Rat der Mutter und dem eigenen Ehrgeiz folgend sucht sie nach einer Friseurlehre 2001 den Weg in die Maskenbildnerei. Weil sich dort nicht sofort ein Ausbildungsplatz findet, nutzt sie die Zeit und sammelt bei einer Fernsehproduktionsfirma praktische Erfahrungen. Mit Erfolg. In einer mehrseitigen Mappe listet sie heute ihre vielfältigen Arbeiten und erworbenen Qualifikationen auf – sie wirkt bei Roland Emmerichs „Anonymus“ und Oscar Roehlers „Agnes und seine Brüder“ oder auch bei den Salzburger Festspielen mit. Richartz erinnert sich: „Das lief so gut, dass ich freiberuflich als Maskenbildnerin arbeiten und so den Friseurmeister finanzieren konnte.“ Auch die Ausbildung zur Maskenbildnerin klappt – 2008 bis 2011 lernt sie am Deutschen Theater Berlin „einem Schlaraffenland für Maskenbildner“. In der Hauptstadt bleiben will sie aber nicht. Das Kölsche Kind („ich kriege Tränchen in den Augen, wenn ich den Dom sehe“) ist bereit, sesshaft zu werden, und kehrt zurück.

Für das eigene Geschäft prägend wird ein trauriger Zufall. „Eine Freundin meiner Schwägerin war schwer erkrankt und brauchte eine Perücke“, erzählt Tatjana Richartz, die helfen will und erkennen muss, dass Patientinnen, die wegen einer Chemotherapie ihre Haare lassen müssen, wenig Hilfe finden: „Sie sind auf Standardware angewiesen oder auf Geschäfte, wo Menschen arbeiten, die keine Ahnung haben.“

Die kreative Frau legt sich ins Zeug und fertigt eine passgenaue Haarpracht, die sich nicht von der echten unterscheidet. Die erkrankte Freundin ist glücklich und Richartz erkennt „das ist mein Ding. Haare sind ein Statement. Wenn sie fehlen, wird man angestarrt. Deshalb wollen wir nah ans natürliche Original.“ Die Friseurin stellt handwerkliches Können „ohne Chichi“, Kreativität und Empathie („kein Mitleid“) in den Dienst der Frauen.