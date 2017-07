Köln. Schwarz ist die dominierende Farbe am Kölner Tanzbrunnen, wo sich Gothic-Fans aus ganz Europa beim 13. Amphi-Festival treffen. Dabei ist der eine oder andere Farbtupfer durchaus erlaubt. Denn neben der Musik geht es auf einem der größten Gothic-Festivals Europas auch um etwas anderes: Sehen und gesehen werden.

Wer auffallen möchte, kommt am besten ganz in Weiß wie Marc Berger, der aus der Nähe von Basel nach Köln gereist ist. „Der Dresscode ist hier ziemlich offen, man bekommt keine schiefen Blicke, wenn man nicht in Schwarz unterwegs ist. Die Leute sind hier ziemlich tolerant“, sagt der Schweizer, der im normalen Leben als Controller bei einem großen Unternehmen arbeitet.

In Justizgrün ist Anne aus Dortmund unterwegs. „Ein Freund hat sein altes Uniformhemd ausgemustert und ich habe mir daraus ein Kleid genäht. Eine ganze Woche habe ich dafür investiert. Mit der Farbe fällt man auf und bekommt viele Blicke der anderen Besucher“, sagt die Studentin der Sozialwissenschaften. Und sie ist nicht die einzige, die auf bunt setzt. So finden sich viele Raver in schrillen Neonfarben und auch ein leuchtendes Rot findet sich bei einem anderen Uniformträger.

Zwei Monate dauerte es, bis das Outfit komplett war

Extra aus dem Norden des Vereinigten Königreichs sind Camilla und Adam angereist. Die beiden in Polen geborenen IT-Ingenieure leben seit drei Jahren auf der Insel. „Mein Outfit setzt sich aus alten und neuen Dingen zusammen. Einige Accessoires habe ich auch noch im letzten Moment gekauft. Zwei Monate hat es gedauert, bis ich alles zusammen hatte“, sagt Camilla, die einen bunten Papagei auf dem Rücken trägt. „Wir waren fünf Jahre nicht beim Amphi. Für uns ist der Besuch jetzt ein bisschen wie eine Reise in die Jugend. Die Atmosphäre hier am Tanzbrunnen ist großartig. In Großbritannien ist diese Musik auch angesagt, so ein Festival gibt es aber nicht bei uns“, sagt Adam.

Zwei Wochen „harte Arbeit“ hat Xenia Heisig (25) in ihre schillernde Gewandung gesteckt, die ein wenig an eine Meerjungfrau erinnert. „Jeden Tag habe ich daran gearbeitet - alles ist handgemacht. Die Muscheln habe ich von Freunden bekommen oder auf Flohmärkten gekauft. Die Idee hatte meine beste Freundin und die ist ein großer Disney-Fan“, sagt die gebürtige Solingerin, die in Frechen lebt und beim Fernsehen arbeitet.