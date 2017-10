Köln/Leverkusen. Auf den Autobahnen im Großraum Köln ist vom kommenden Wochenende an wieder viel Geduld gefragt. Wegen der Suche nach einer möglichen Fliegerbombe wird die A1 bei Köln-Merkenich in Richtung Koblenz für mehrere Tage gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 22 Uhr und wird bis mindestens Mittwochabend (11.10.) dauern. Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat nach Angaben einer Sprecherin inzwischen bereits in weitem Umkreis entsprechende Hinweistafeln aufgestellt. Auch Umleitungen würden ausgeschildert.

«Autofahrer müssen auf jeden Fall mehr Zeit einplanen», sagte die Sprecherin. «Wer kann, sollte einen anderen Weg fahren, ein anderes Verkehrsmittel wählen oder Fahrgemeinschaften bilden.» Der ADAC befürchtet extreme Verkehrsprobleme auch auf den Ausweichrouten und sprach von einer «mittleren Katastrophe».

Nach Angaben des Landesbetriebs stehen im besten Fall ab Donnerstagmorgen (12.10.) wieder zwei Spuren in Richtung Koblenz zur Verfügung. Erst im Laufe des darauffolgenden Wochenendes oder Montag (16.10.) zum Berufsverkehr könne die A1 wieder komplett auf vier Streifen freigegeben werden.

Bei Vorarbeiten zum Neubau der Leverkusener Brücke war in acht Metern Tiefe ein Gegenstand gefunden worden, bei dem es sich um einen Blindgänger handeln könnte. Nun muss mit Spezialgeräten ein 4,5 mal 4,5 Meter großes Loch gegraben werden. Sollte sich der Verdacht auf eine Weltkriegsbombe bestätigen, sind laut Straßen.NRW auch weitere Sperrungen nicht ausgeschlossen.

Die wichtigsten Fragen zur Sperrung im Überblick:

Worum geht es?

In Köln-Merkenich wird ein neuer Abwasserkanal unter der A1 hindurch gebaut. Bei den Arbeiten wurde im Baufeld nach Kampfmitteln aus dem zweiten Weltkrieg gesucht, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Es gibt einen Verdachtsfall für ein Kampfmittel, das in ca. acht Meter Tiefe genau unter der Fahrbahn der A1 (Fahrtrichtung Koblenz) liegt.

Was wird wann gesperrt und wie lange dauert die Sperrung?

Die A1 wird in Fahrtrichtung Koblenz ab dem Autobahnkreuz Leverkusen-West gesperrt. Dazu wird der Verkehr vor der Schrankenanlage von der A1 auf die A59 abgeleitet. Ab der Anschlussstelle Köln-Niehl kann die A1 wieder genutzt werden. Zusätzlich wird im Autobahnkreuz Leverkusen die Verbindung von der A3 aus Richtung Oberhausen kommend auf die A1 in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Um die Umleitungsverkehre steuern zu können, wird nach Absprache mit der Stadt Köln ab Montagmorgen (9.10.) um 5 Uhr auch die Abfahrt Köln-Mülheim (Fahrtrichtung Frankfurt) gesperrt. In Leverkusen werden keine weiteren Autobahnanschlussstellen gesperrt, um den innerstädtischen Verkehr nicht noch zusätzlich zu behindern.