Köln. Neue Behinderungen für den Autoverkehr: Am Wochenende (24. bis 27. März), wird die A 4 im Autobahnkreuz Köln-West von Freitagabend um 20 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Darauf macht Straßen.NRW aufmerksam. Außerdem ist dann keine direkte Fahrt von der A1 aus Koblenz auf die A4 nach Aachen möglich. Umleitungen werden mit Rotem Punkt ausgeschildert. Hintergrund: Ein Trägergerüst muss an einem Brückenneubau errichtet werden.



Mehr zum Thema: https://www.strassen.nrw.de/projekte/k-ring/ak-koeln-west.html