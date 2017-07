Bei einem schweren Unfall auf der A 57 bei Köln ist am Dienstagmittag eine Person so schwer verletzt worden, dass sie in Lebensgefahr schwebt. Auf der Autobahn bildete sich in Fahrtrichtung Neuss Stau auf mehreren Kilometern.

Aus bislang unbekannten Gründen hatte sich ein Pkw etwa zwei Kilometer hinter der Ausfahrt überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer wurde eingeklemmt. An dem Unfall sollen weitere Pkw beteiligt sein. Außerdem soll es weitere Verletzte geben.

Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn teilweise gesperrt werden. Laut Verkehrsbericht verursachte der Stau zirka 20 Minuten Zeitverzögerung.