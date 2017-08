Beim Reifenwechsel ist am Samstagabend ein Lkw-Fahrer auf der A 3 bei Köln-Dellbrück eingeklemmt und tödlich verletzt worden.

Köln.

Wie die Polizei mitteilte, hatte gegen 22 Uhr eine Streifenwagenbesatzung den Sattelzug bemerkt, der in einer Nothaltebucht kurz vor der Anschlussstelle Dellbrück in Fahrtrichtung Oberhausen abgestellt war. Bei der Überprüfung entdeckten die Beamten unter dem Auflieger den leblosen Lkw-Fahrer. Die Feuerwehr hob den Sattelanhänger an und barg den Mann. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 54-Jährigen feststellen.

Der Mann aus der Ukraine hatte vermutlich nach einem Reifenschaden das rechte Hinterrad am Auflieger wechseln wollen.Um das Fahrzeug aufzubocken, hatte er eine Konstruktion mit Kanthölzern gebaut, die jedoch nachgab. Der Anhänger rutschte ab und erschlug den Mann. Der Sattelzug wurde sichergestellt. (Red)