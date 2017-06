Leverkusen. Wegen Markierungsarbeiten kommt es auf der A 3 in Fahrtrichtung Oberhausen im Bereich der Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum am kommenden Sonntag, von 5 bis voraussichtlich 11 Uhr, laut Straßen.NRW zu einem Engpass. Es steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zudem ist dort von 5 bis voraussichtlich 14 Uhr die Auffahrt in Richtung Oberhausen gesperrt.

Der jüngst fertiggestellte achtstreifige Ausbau zwischen Köln-Mülheim und Leverkusen-Zentrum soll durch die neue Fahrbahnmarkierung bis zum Autobahnkreuz Leverkusen verlängert werden.