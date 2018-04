Köln. Ein 53-jähriger Fußgänger ist in Köln von zwei Unbekannten mit Baseballschlägern angegriffen und verletzt worden. Die Angreifer seien aus einem Gebüsch gesprungen und hätten etwa 20 Mal auf das am Boden liegende Opfer eingedroschen, berichtete die Polizei am Freitag. Erst als Nachbarn dem Verletzten zur Hilfe eilten, hätten die Schläger von ihm abgelassen. Bei der brutalen Attacke habe einer der Angreifer seinen Schlüsselbund verloren. Am nächsten Tag habe er diesen auf einer Polizeiwache abholen wollen - dabei sei er festgenommen worden. Er habe die Tat gestanden und sitze inzwischen in Untersuchungshaft. dpa