Köln. In Köln ist am Montag ein 37 Jahre alter Mann in seiner Wohnung getötet worden. Als Tatverdächtige nahm die Polizei nach eigenen Angaben eine 32-jährige Frau fest. Nach einem 35 bis 40 Jahre alten Mittäter wurde gefahndet. Nach ersten Ermittlungen war es am Montagmorgen zu einem lauten Streit gekommen.

Die alarmierte Polizei fand den 37-Jährigen mit schweren Verletzungen. Er starb noch in der Wohnung. Die Tatverdächtige wurde in einem nahe gelegenen Grüngebiet festgenommen.