Mit mindestens 37 Grad hat NRW am Donnerstag den bisher heißesten Tag des Jahres erlebt. Die Rekord-Temperatur ist an einem Flughafen gemessen worden.

Köln. Mit mindestens 37 Grad - gemessen am Flughafen Köln/Bonn - hat Nordrhein-Westfalen am Donnerstag den bisher heißesten Tag des Jahres erlebt. Das berichtete der Deutsche Wetterdienst in Essen.

Wegen der Unwetterlage hatten die Meteorologen dort am Nachmittag noch nicht alle Stationen ausgewertet - dass es noch mehr als 37 Grad werden könnte, war nicht völlig ausgeschlossen.

Für den Köln/Bonner Flughafen war das ein Allzeit-Rekord für diesen Monat: Noch nie wurde dort im Juni eine höhere Temperatur gemessen. Die bisherige Rekord-Temperatur lag nach Angaben des Wetterdienstes bei 36,8 Grad.

Nach der extremen Hitze in NRW warnt der Deutsche Wetterdienst vor teils heftigen Gewittern mit Starkregen und Sturmböen.

Im Norden zogen bereits am Vormittag dunkle Gewitterwolken auf. Bei heftigen Unwettern ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Der Zugverkehr musste eingestellt werden. Experten des Deutschen Wetterdienstes sollen einen Tornado gesichtet haben.

Der weitgehende Stillstand bei der Bahn in Norddeutschland nach dem heftigen Unwetter dort hat sich am Donnerstag bis nach Nordrhein-Westfalen ausgewirkt. Im Hauptbahnhof Münster suchten am Nachmittag Hunderte Reisende nach Informationen, weil ihre Züge nicht Richtung Norden weiterfuhren, wie Augenzeugen berichteten. Eine Sprecher der Bundespolizei bestätigte, dass die Züge Richtung Norden wegen des Unwetters zunächst in Münster blieben.

«Bitte nicht einsteigen» war auf den Anzeigetafeln an mehreren Bahnsteigen in Münster zu lesen, an denen Züge standen. Über Münster fahren Züge Richtung Hamburg und Bremen. Dort war der Bahnverkehr wegen des Unwetters eingestellt worden.

Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, soll es in NRW auch in den nächsten Tagen bei Temperaturen bis 28 Grad sommerlich warm bleiben.