Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt in einem Fall versuchten Mordes: Ein Mann hat am Montag eine Touristin vor eine Stadtbahn in Köln gestoßen. Am Dienstagabend nahm die Polizei in Köln einen Verdächtigen fest.

Köln. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt in einem Fall versuchten Mordes. Ein Mann hat am Montagabend eine Frau vor eine Stadtbahn der Kölner Verkehrsbetriebe gestoßen. Die 18-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt. Nach einem Fahndungsaufruf durch die Polizei konnte ein Verdächtiger am Abend in der Kölner Innenstadt festgenommen werden.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hatte die aus den USA stammende Touristin zusammen mit ihrer Cousine gegen 22.30 Uhr auf dem Bahnsteig der Stadtbahnhaltestelle Dom/Hauptbahnhof gewartet. Als die Bahn der Linie 5 in Richtung Ossendorf einfuhr, stand der Unbekannte von einer Sitzbank auf und stieß die 18-Jährige unvermittelt von hinten in Richtung Gleisbett. Die Frau fiel kurz vor der Bahnsteigkante hin. Einen vorangegangenen Kontakt der beiden soll es nicht gegeben haben.

Sowohl der Angreifer als auch die Gestürzte stiegen anschließend in die Bahn der Linie 5 ein. Die Frau und ihre Cousine stiegen an der Haltestelle Friesenplatz aus und meldeten den Vorfall einem Streifenteam. Der Mann blieb in der Bahn sitzen.

Nach einem Fahndungsaufruf hat die Polizei am Dienstagabend in der Kölner Innenstadt einen 26-jährigen Wohnungslosen festgenommen. Er steht im Verdacht, die junge Frau vor die einfahrende Straßenbahn gestoßen zu haben.

Eine Zeuge hatte gegen 18.00 Uhr bei der Polizei einen Mann gemeldet, auf den die Beschreibung zutraf. Kurz danach stellten Beamte den Verdächtigen auf dem Neumarkt und nahmen ihn vorläufig fest. Der Festgenommene befindet sich im Gewahrsam, teilte die Polizei mit.

