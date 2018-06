Entschärfung am Freitag

Köln. In Köln-Deutz ist am Freitagvormittag eine 125-Kilo-Bombe gefunden worden. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg befindet sich laut Angaben der Stadt auf einem Grundstück an der Siegburger Straße 241 und wurde bei Bauarbeiten gefunden. Die Bombe soll um 16 Uhr entschärft werden.

Die Bombe müsse noch am Freitag entschärft werden. Das hat laut Stadt erhebliche Folgen: Der Flugverkehr muss unterbrochen werden und 900 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Im Nahverkehr wird die Linie 7 unterbrochen, die Linie 9 wird umgeleitet. Außerdem wird der Güterverkehr der Deutschen Bahn gestoppt. Am Freitagnachmittag musste bereits in Duisburg eine Bombe entschärft werden. Dafür war eine Autobahn gesperrt worden. red