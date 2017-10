Playa in Cologne, die auch im Winter ein beliebter Treffpunkt ist, gibt es bereits seit 20 Jahren.

Köln. Beachvolleyball ist eine Trendsportart, die im Breitensport immer mehr Anhänger findet. Aber auch für die Zuschauer sind die schnellen und teils akrobatischen Ballwechsel ein echter Hingucker. Die Playa in Cologne ist nicht nur die älteste, sondern auch die renommierteste Beachvolleyball-Anlage in Köln. Hier trainierte schon das Herren-Dreamteam Jonas Reckermann und Julius Brink, das 2012 bei den Olympischen Spielen in London nach einem furiosen Finale die Gold-Medaille gewann. Aber auch die Smart Beach-Tour macht hier regelmäßig Halt und profitiert von der erstklassigen Anlage.

Zudem kann der sommerliche Hotspot in der Nähe der Sporthochschule mit seiner abwechslungsreichen Speisekarte punkten. Besonders beliebt sind die hausgemachten Burger – mit Fleisch-Patty, aber auch als vegetarische Variante – mit leckeren Pommes. Vor und nach den Spielen des 1. FC Köln ist der überdachte Biergarten mit Blick auf die Felder ebenfalls ein beliebter Treffpunkt. Wer nicht ins Stadion gehen möchte, hat hier die Möglichkeit, die Fernsehübertragung live auf Großbildschirmen zu verfolgen.

In der kalten Jahreszeit wird die Playa in Cologne zu einem Winterparadies umfunktioniert. Auf den Beachfeldern entsteht eine große Eisfläche, auf der man entweder klassisch Eislaufen oder sich beim Eisstockschießen ausprobieren kann. Der Gastronomiebereich wird in eine gemütliche Alpenhütte verwandelt.

In den 20 Jahren hat Geschäftsführer Lars Meyer diesen Publikumsmagneten am Kölner Stadtrand stetig weiterentwickelt und konnte mit immer neuen und trendigen Angeboten überzeugen. Zu dieser Meisterleistung gratuliert Sion Kölsch nicht mit einer Gold-Medaille, sondern mit 20 nagelneuen, von Kölner Künstlern individuell gestalteten Beachvolleybällen. Gezeichnet haben Cartoonist Peter Gaymann, Grafik-Designer Thomas Zimmer sowie der Künstler Klaus Schaefer.