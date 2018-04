Das Posting, das ihn so aufgebracht hat, stammt von einer Frau, die er anonymisierend als "@FittyMummy" bezeichnet - und die mit einem seiner Meinung nach schwerst photoshop-optimierten Bikini-Bild (nebst Kaufempfehlung - siehe Schleichwerbung) anderen Müttern ein schlechtes Gewissen mache: "Ihr irrt euch. Frauen sind nach der Geburt attraktiv. Was sie in den letzten Monaten auf sich genommen haben, was sie durchmachen mussten, wie sie die Geburt gepackt haben – das alles macht eine Frau sexy. Ich persönlich blicke zu meiner Frau auf und bewundere sie. Warum fokussiert ihr euch nach einem der schönsten Erlebnisse im Leben, der Geburt eines Kindes, gleich wieder nur auf Äußerlichkeiten? Schönheit definiert sich nicht über oberflächliche Ideale. Eine Mama, die sich liebevoll um ihr Kind kümmert, ist die wahre Schönheit." Meint Markus Brandl.

Simona Fiona merkt an: "Lieber Markus, du hast „embraced“ (siehe Film: Embrace) - danke dafür! By the way: All die Frauen, die nach der Geburt als Hauptziel haben, wieder dünn zu sein, sollten vielleicht weniger Zeit mit Sport oder Instagram und Co. und mehr Zeit mit ihrem Baby verbringen. Es kann doch nicht angehen, dass wir in einer Zeit leben, in der nach der Geburt eines neuen Lebewesens das Hauptaugenmerk nicht auf dem Wohlergehen des Babys, sondern auf dem Gewichtsverlust der Mutter liegt. Natürlich soll sich jede Mutter auch immer mal Zeit für sich nehmen - und dazu kann Sport und gesunde Ernährung gehören, wenn man das mag. Aber Sport und Abnehmen sollten kein Zwang sein. Ich finde es super, dass du als Mann einen anderen Blickwinkel auf die Sache aufzeigst. Das ist unglaublich wertvoll!"

Und Prisses Vio fügt hinzu: "Ich danke dir von Herzen für diesen wunderbaren Beitrag. Ich hab herzlich gelacht und endlich spricht es mal jemand aus. Bin selbst zweifache Mama. Ich finde, du solltest ein Buch schreiben." ger