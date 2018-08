Pfarrer Laurenz Broich ermittelt in seinem ersten Fall im Rechtsrheinischen.

Köln. Eigentlich war Laurenz Broich ziemlich froh, aus seinem Veedel endlich fliehen zu können, auch wenn sein Weg direkt in den Knast führte. Als Gefängnispfarrer in Wuppertal arbeitet er in seiner ganz eigenen Welt. Auch wenn er sich dort wie ein Fremdkörper vorkommt, wird er doch von den Gefangenen respektiert und liebevoll als Käfigheiliger bezeichnet. Olek Mazur, der auf seinem rasierten Schädel den polnischen Adler eintätowiert hat, ist hinter Gittern seine rechte Hand. Damit soll auf einmal alles vorbei sein – Olek wird entlassen und der Pfarrer wird in seine Heimatgemeinde St. Magdalena im rechtsrheinischen Köln versetzt. Dort soll er zwischen dem Ghetto, der Mauspfad-Siedlung, und dem Reichenviertel mit seinen ausladenden Bungalows künftig seinen Dienst tun.

Seine Schwester Linda führt dort die elterliche Detektei in dritter Generation und versucht gerade, ihren Großvater Eberhard zu bändigen, der sich von der Unterwelt verfolgt fühlt. Bei ihrem aktuellen Auftrag soll sie Birte Molzhagen vom Kirchenvorstand der Gemeinde nachweisen, dass sie mit einem anderen Mann fremdgeht. Der Auftrag stammt von Birte’s Gatten Martin, der wohl so seine Frau endlich in die Wüste schicken möchte.

Für Pfarrer Broich beginnt eine Reise in die eigene Vergangenheit

Neben Birte lernt Laurenz Broich auch Matthew Mutumba kennen, der seinen Job als Pater in St. Magdalena möglichst zeitnah loswerden möchte. Die Geistlichen verstehen sich auf Anhieb. Für Laurenz kommen viele Erinnerungen an seine Vergangenheit wieder hoch. Seine Familie hat es nie verstanden, dass er zunächst Messdiener und später auch Priester werden wollte. Mit seiner Rückkehr aus dem Knast hat diese zumindest eine Sorge weniger – den Olek übernimmt noch die Rolle der Haushaltskraft – sowohl für Tochter und Opa Broich, als auch für den ins Veedel zurückgekommenen Pfarrer.

Im neuen Domizil, dem Pfarrhaus, hat er als Jugendlicher durch sein Engagement viel Zeit verbracht. Allerdings sind die Räumlichkeiten reichlich rustikal eingerichtet und der Pfarrer ist froh, dass die Gemeinde ihm anbietet, alles nach seinen Wünschen renovieren zu lassen. Dass seine Schwester eine Frau des Kirchenvorstands beschattet ist Broich unangenehm.

Dabei findet seine Schwester bald heraus, dass mit dem Auftrag des Ehemanns einiges nicht stimmt. So wurde der angebliche Liebhaber wohl angeworben, um als Scheidungsgrund bei den Molzhagens zu dienen. Es dauert nicht lange, bis sich die Ereignisse zuspitzen, und es den ersten Mord gibt. Jetzt tritt Broich in die Fußstapfen seines Großvaters und beginnt, mit seiner Schwester zu ermitteln. Denn er glaubt nicht, dass Birte Molzhagen ihren eigenen Gatten ermordet haben soll.

Magnus Mahlmanns Debüt-Krimi „Was die Gottlosen planen“ ist der erste Fall für Pfarrer Laurenz Broich. Er führt den Leser in die eigenwillige Welt eines rechtsrheinischen Viertels in Köln. So liebevoll wie auch humorvoll werden die einzelnen Charaktere in Szene gesetzt. Und ein Pfarrer als Hobbydetektiv verspricht beste Unterhaltung. Hinter dem Pseudonym Magnus Mahlmann steckt der Leverkusener Autor Christian Linker.

Magnus Mahlmann: Was die Gottlosen planen – der erste Fall für Laurenz Broich, Bachem Verlag, 240 Seiten, zwölf Euro.