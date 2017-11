Die neue Session startet heute mit einer großen Feier auf dem Heumarkt. Ordnungsamt und Polizei sind mit vielen Kräften im Einsatz.

Köln. Zur heutigen Eröffnung der Karnevalssession hat die Stadt gemeinsam mit Landespolizei, Bundespolizei sowie KVB, AWB und Rheinenergie ein Sicherheitspaket abgestimmt. Unter der Leitung des Amtes für öffentliche Ordnung wird ganztägig und bei Bedarf bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags ein Koordinierungsstab tagen. In diesem Gremium stimmen die Beteiligten ihre Entscheidungen und Vorgehensweisen ab.

Dort sind neben dem Ordnungsamt auch die Berufsfeuerwehr, die Landespolizei, die Bundespolizei, die Sanitätsdienste, die KVB und Vertreter der Willi-Ostermann-Gesellschaft, dem Veranstalter für die Feier auf dem Heumarkt, ständig vertreten. Durch die direkten Kommunikationswege zwischen den Teilnehmern sollen die Verantwortlichen bei Zwischenfällen sehr schnell reagieren und in enger Zusammenarbeit handeln können.

152 Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Einsatz

Zum Sessionsstart sind 112 Außen- und elf Innendienstkräfte des Ordnungsdienstes und 20 Verkehrsüberwachungskräfte des Verkehrsdienstes im Einsatz. Auch werden neun Mitarbeiter der Gewerbeabteilung die Einhaltung des Flaschenverkaufsverbots in der Altstadt und im Zülpicher Viertel kontrollieren. Zusätzlich sind Sicherheitskräfte privater Sicherheitsunternehmen von der Stadt mit der Sicherung von Straßensperren und der Überwachung des Glasverbots in der Altstadt und im Zülpicher Viertel beauftragt. Der Ordnungsdienst wird von morgens bis in die Nacht insbesondere in der Altstadt, im Zülpicher Viertel und auf den Ringen präsent sein.

Zum Schutz der Jecken ist die Polizei Köln mit rund 1000 Polizisten im Einsatz. Die Polizei bittet alle Karnevalsfreunde, bei der Kostümierung auf Gegenstände zu verzichten, die den Anschein erwecken, es könnte sich um eine echte Waffe handeln. Die neue „Anlaufstelle Dom“ von Polizei und Stadt ist heute von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Um die Sicherheit der Feiernden zu erhöhen, hat die Stadt zudem für die Innenstadt ein Lkw-Fahrverbot verhängt. Es gilt für Lkw sowie Anhänger hinter Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 7,5 Tonnen.

Um den Jecken auch bei Einbruch der Dunkelheit ein größeres Sicherheitsgefühl zu geben, werden bestimmte Bereiche mit temporär installierten Lampen besser ausgeleuchtet. Zudem hat das Ordnungsamt eine Vielzahl an Toiletten in der Altstadt, in der Domumgebung und im Zülpicher Viertel aufstellen lassen, um das Wildurinieren einzudämmen. Wie bereits in der vergangenen Karnevalssession, wird der Rathenauplatz in der Südstadt abgesperrt, um den darauf befindlichen Spielplatz und die Grünanlage zu schützen. An einigen Stellen in der Altstadt und im Zülpicher Viertel werden vorübergehend Haltverbotszonen eingerichtet. Diese Flächen werden benötigt, um dort Unfallhilfestellen für die Rettungsdienste und mobile Toiletten einzurichten oder Einsatzfahrzeuge der Ordnungsbehörden abstellen zu können.