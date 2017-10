Zahlreiche Stauen, Säulen, Mahnmale und Brunnen finden sich in der Metropole am Rhein. Ein Buch stellt diese dem Leser vor.

Köln. Wer aufmerksam durch Köln schlendert, dem fallen die vielen Kunstwerke im öffentlichen Raum direkt auf. Diese reichen von berühmten Kölnern wie Konrad Adenauer oder Willy Millowitsch bis zu Säulen und Stelen oder den zahlreichen Brunnen der Stadt, die Künstler gestaltet haben.

Was es damit auf sich hat, erklärt Autorin Susanne Rauprich in der im Marzellen-Verlag erschienenen Buchreihe „Köln plus“. Spannend sind zum Beispiel Skulpturen wie das Flügelauto auf dem Turm des Stadtmuseums, das der Kölner Künstler HA Schult 1989 geschaffen hat.

Eishörnchen auf der Neumarkt-Galerie

Witzig und deftig zugleich ist der Kallendresser, der seinen blanken Hintern von einer Hauswand am Alter Markt dem Volk unverhohlen präsentiert. Die Figur entstand zwischen 1958 und 1964. Ebenfalls für viel Aufsehen sorgte die riesige Eistüte, die seit 2001 auf dem Dach der Neumarktgalerie ihren Platz gefunden hat. Das tropfende Eishörnchen stammt vom US-Künstler Claes Oldenburg und trägt den Titel „Dropped Cone“.

Zahlreiche Statuen erinnern an berühmte Zeitgenossen. Dazu zählt zum Beispiel der Universalgelehrte Albertus Magnus, der vor dem Hauptgebäude der Uni seinen Platz gefunden hat. Gezeigt wird von Gerhard Marcks der junge Albert. Zu den bekanntesten Bürgern der Stadt gehörte der frühere OB und Bundeskanzler Konrad Adenauer, der dick eingepackt in einen Mantel vor der romanischen Kirche St. Aposteln steht und der vom Künstler Hans Wimmer geschaffen wurde.

Ebenfalls gut bekannt ist Josef Kardinal Frings, der den notleidenden Kölnern in der schwierigen Nachkriegszeit zur Seite stand, und der das „Fringsen“ von Kohle und Kartoffeln in einer Rede legalisierte. Seine von Kurt Emil Hugo Arentz entworfene Bronzebüste ist am Laurenzplatz unweit des Rathauses zu sehen. Dort kann man am Turm des Historischen Rathauses zahlreiche weitere berühmte Kölner entdecken.

Schon einmal umgezogen ist das Denkmal von Willy Millowitsch, das vom Eisenmarkt zum neu benannten Willy-Millowitsch-Platz am Ende der Apostelnstraße gewandert ist. Es zeigt den gemütlich auf einer Bank sitzenden Volksschauspieler. Weitere bekannte Statuen sind Tünnes und Schäl an der Lintgasse, der Bismarckturm am Oberländer Ufer und das Denkmal für Edith Stein am Börsenplatz.

Imposant sind die sechs Reiterstandbilder in Köln. Vier davon wurden an der Hohenzollernbrücke platziert. Sie zeigen die Kaiser Friedrich III., Wilhelm II., Friedrich-Wilhelm IV. und Wilhelm I. Das größte Reiterdenkmal befindet sich auf dem Heumarkt – es zeigt Friedrich-Wilhelm III. Und wurde erst vor einigen Jahren aufwendig restauriert. Die Nummer 6 hat ihren Platz im Bereich Rheinboulevard, wo früher die Kürassier-Kaserne stand.