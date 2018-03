Leverkusen tut sich schwer und verliert mit 21:23.

Leverkusen. Nach 60 Minuten mussten sich die Werkselfen am Samstagnachmittag denkbar knapp mit 21:23 (8:11) beim Buxtehuder SV geschlagen geben. Während bei den Norddeutschen Friederike Gubernatis mit sechs Treffern erfolgreichste Schützin war, erzielte Anna Seidel mit ebenfalls sechs Toren, die meisten Treffer für das Team von Renate Wolf.

Ohne die erkrankte Niederländerin Anouk van de Wiel machten sich die Elfen am Samstag auf den Weg zum Auswärtsspiel beim Buxtehuder SV. Mit an Bord Kapitänin Jenny Karolius, die allerdings gesundheitlich angeschlagen in die Partie beim Tabellenfünften ging.

Leverkusen fand nur schwer in die Begegnung und so stand es nach einer Viertelstunde 7:3 für Buxtehude. Angepeitscht von einer sehr gut agierenden Katja Kramarczyk zwischen den Pfosten kämpfte sich das Team ins Spiel zurück und verkürzte bis zur Halbzeit auf 8:11. Im zweiten Durchgang gelang es den Elfen nicht die Partie zu drehen. Immer wieder musste man einem Rückstand hinterherlaufen. Als Marija Gedroit zum 19:19 ausgleichen konnte, stieg die Hoffnung etwas Zählbares mitzunehmen. Doch in der Schlussphase konnte der BSV noch zulegen und gewann die Partie am Ende verdient.