Fünf Leverkusener Restaurants beteiligen sich bislang an der Earth Hour am 24. März. Auf die Gäste wartet ein Candle-Light-Dinner.

Leverkusen. Am Samstag, 24. März ist es wieder soweit: Die Welt macht das Licht aus. Ab 20.30 Uhr schalten weltweit Millionen von Menschen für eine Stunde die Lichter aus, um ein Zeichen für den Schutz unseres Planeten zu setzen. Auch Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Kölner Dom und die Dresdner Frauenkirche stehen im Dunkeln.

In Leverkusen lädt das Naturgut Ophoven alle Restaurants ein, an der Aktion teilzunehmen. „Fünf bekannte Esslokale machen schon mit“, berichtete Britta Demmer vom Naturgut Ophoven bei der Vorstellung des Projekts gestern. Das Restaurant Fellini in Wiesdorf, das Schmalztöpfchen in Opladen, das Restaurant Haus am Park in Küppersteg, die Dombrauerei und der Herkenrath Hof in Schlebusch sind die ersten, die für eine Stunde das Licht ausmachen.

Zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr wird das Essen in den Lokalen für die Gäste zum gemütlichen „Candle-Light-Dinner“, bei dem sie sich außerdem auf die eine oder andere Überraschung freuen dürfen, sagt Demmer. Der Herkenrath Hof in Schlebusch und das Haus am Park oder das Schmalztöpfchen sowie das Dombauhaus werden neben einem Candle-Light-Dinner Gerichte mit Zutaten aus der Region anbieten. Das Restaurant Fellini in Wiesdorf hat vegane und vegetarische Speisen auf seiner Menükarte und verwöhnt die Gäste mit Gitarrenmusik – natürlich unplugged.

„Interessierte Gäste sollten möglichst bald einen Tisch reservieren, da die Earth Hour mit ihrer besonderen Atmosphäre in den vergangenen Jahren sehr beliebt war“, berichtete Britta Demmer.

Teilnehmende Restaurants werden im Internet gelistet

Seit acht Jahren nimmt Leverkusen wie über 320 andere deutsche Städte an der symbolischen Aktion für den Klimaschutz teil. Es soll natürlich nicht bei der Symbolik bleiben, sagt Demmer. „Wir wollen zeigen, dass Klimaschutz nicht Verzicht bedeutet, sondern kluger Konsum ist und dazu einen Anstoß geben.“ Sie hofft, dass sich noch weitere Restaurants anschließen. Restaurants, die an der Earth Hour teilnehmen, listet das Gut auf seiner Internetseite auf.

naturgut-ophoven.de britta.demmer@naturgut-ophoven.de