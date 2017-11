In Witzhelden gibt es Musik von Rock bis Hardrock.

Witzhelden. Am morgigen Samstag ist es wieder soweit. Das 6. Kleine offene Festival startet in Witzhelden im Plan B, Am Markt 30, in Witzhelden. In Kooperation mit dem städtischen Jugendzentrum Leichlingen veranstaltet die Evangelische Jugend Witzhelden (K.o.T- Kleine offene Tür) das 6. Festival mit einem Mix aus Rock und Hard Rock.

Mit dabei sind die Bands: Naggas Bimbilas, WE ARE H, Voidemolition, Bear Parliament, Cunning Mantrap. Alle Bands legen großen Wert darauf, einen eigenständigen Sound zu erschaffen und sich ständig in künstlerischer und musikalischer Hinsicht weiterzuentwickeln.

Die Bands haben sich via You-Tube-Video bei den Veranstaltern beworben, eine Jury hat dann fünf Bands ausgewählt. Wichtig war dabei, dass die Musik-Richtungen zueinander passen. Das Festival beginnt mit der Band Naggas Bimbilas mit geflüchteten Jugendlichen. Sie spielen hauptsächlich Songs des aus Ghana stammenden Dinnani Ahmend. In den Texten werden nicht nur persönliche, sondern auch sozialkritische Themen verarbeitet. Musik ist keine Frage des Alters, deshalb sind jugendliche Gäste genauso wie ältere willkommen.

Einlass ist um 18 Uhr und Beginn 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten gibt es noch an der Abendkasse.