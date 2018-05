BV Burscheid trifft auf die Hilgener Reserve.

Hilgen. Im „kleinen Derby“ zwischen den Fußballern der TG Hilgen II und dem BV Burscheid geht es am Sonntag (13 Uhr) vielleicht noch ein wenig ums Prestige. Die meisten Entscheidungen in der Kreisliga sind schon gefallen und so können beide Mannschaften vollkommen entspannt in die Begegnung gehen.

Die Hilgener werden die Runde auf Rang 14 abschließen und müssen dabei den Blick auf die Bezirksliga richten. Aktuell stehen sowohl der TV Dabringhausen als auch der SC 08 Radevormwald nicht auf einem Abstiegsrang und damit würde die Hilgener Reserve auch in der Kreisliga bleiben. Allerdings ist das eine spannende Geschichte, sowohl der DTV als auch der SC 08 sind noch nicht gerettet. „Wir können das eh nicht beeinflussen. Von daher freuen wir uns jetzt erst mal nur aufs Derby und hoffen, ähnlich gut abzuschließen wie im Hinspiel“, sagt Hilgens Trainer Reno Biegisch.

Beim ersten Aufeinandertreffen präsentierten sich die Hilgener lange Zeit auf Augenhöhe und mussten sich erst am Ende knapp mit 1:3 geschlagen geben.

Bei den Burscheidern ist die Luft gänzlich raus, Trainer Sören Wallat musste diesen unbefriedigenden Zustand schon vor Wochen feststellen. „Ich hoffe, dass sich meine Jungs noch einmal voll reinhängen werden“, so Wallat, der selber aus privaten Gründen nicht mit dabei sein kann. Auch Sebastian Kratz (Urlaub), Serdar Tarakci (Schulterprellung) und Erdinc Isgören (Knie) werden nicht dabei sein können. lh