Neue Spielzeit der Philharmonie bietet mit rund 140 Konzerten für jeden Geschmack etwas.

Köln. Gestern wurde das Programm der Köln-Musik für die Saison 2018/2019 in der Philharmonie veröffentlicht. Im März waren bereits fünf Abonnements vorzeitig in den Verkauf gegangen. Ab Montag werden nun alle 18 Abonnements und zahlreiche Einzelkonzerte buchbar sein.

Rund 140 Konzerte bietet die Köln-Musik in der kommenden Saison in der Philharmonie an. Darüber hinaus veranstaltet sie in der Reihe Phil-harmonie-Veedel rund 70 Konzerte für Familien in den Veedeln. Unter den 18 Abonnements findet sich für jeden Geschmack etwas.

Bekannte Orchester und Dirigenten

Die Reihen „Internationale Orchester“ und „Philharmonie Premium“ lesen sich wie das „Who is Who“ der internationalen Orchester- und Dirigenten-Szene, etwa mit Dirigenten wie Riccardo Muti, Teodor Currentzis, Gustavo Dudamel, Herbert Blomstedt, Bernard Haitink und Valery Gergiev sowie Orchestern wie den Wiener Philharmonikern, der Sächsischen Staatskapelle Dresden, dem Königlichen Concertgebouworchester Amsterdam, dem London Symphony Orchestra und vielen anderen.

Großer Beliebtheit erfreut sich auch die Reihe „Divertimento“ mit Opern, Operetten, Schlagern, Chansons und vielem mehr. Die Abo-Reihe „Klassiker!“ widmet sich Klassikern unterschiedlichster Epochen, wohingegen die Werke des Barock mit „Baroque, Classique“ ihre eigene Reihe haben. Bei den „Kölner Sonntagskonzerten“ und „Sonntags um vier“ kann der Tag um 18 beziehungsweise 16 Uhr und damit zur besten Konzert-Uhrzeit der Woche ausklingen. Darüber hinaus geben zahlreiche Kammermusikreihen („Quartetto“, „Liederabende“, „Kammermusik“, „Piano“, „Rising Stars – die Stars von morgen“) sowie die Abos „Kölner Chorkonzerte“, „Jazz-Abo Soli & Big Bands“ einen Einblick in die Genrevielfalt der Konzerte, die in der Kölner Philharmonie tagtäglich zu erleben sind.

Für Jung-Hörer und Philharmonie-Erstlinge gibt es zudem die Abos „Philharmonie für Einsteiger“, das „Kinder-Abo“ sowie das „Lanxess-Studenten-Abo“.

Auch außerhalb der Abonnement-Reihen sind in der kommenden Saison wieder zahlreiche international gefeierte Musik-Größen aus Klassik, Jazz und Weltmusik in der Kölner Philharmonie zu Gast: In eigenen Porträt-Reihen werden die vielseitige Geigerin Isabelle Faust sowie der Countertenor Valer Sabadus gewürdigt. Teodor Currentzis dirigiert am 5. Oktober Giuseppe Verdis „La traviata“, Gustavo Dudamel Schuberts 5. und Brahms‘ 4. Sinfonie (12. September.). Cecilia Bartoli widmet sich bekannten und unbekannten Werken ihres Landsmanns Antonio Vivaldi, Valery Gergiev und Maurizio Pollini verzaubern ihr Publikum in einem ihrer legendären Klavier-Recitals.

In einem dreitägigen Flamenco-Festival kommt der aktuelle Flamenco am 12., 13. und 18. Oktober in all seinen Facetten zu Wort, Helge Schneider gibt sein traditionelles Gastspiel an Karneval und Chilly Gonzales ist gleich an zwei Abenden zu erleben (28. und 29. Dezember.).

Der Jazz zeigt sich in der kommenden Saison außerdem mit dem Michael Wollny Trio (3. Oktober.), Hiromi (8. März 2019.) und charismatischen Sängern wie Andreas Schaerer (8. September.), Max Mutzke (16. September.), Tom Gaebel (16. April 2019.) und vielen anderen von seiner besten Seite.

Das vollständige Programm findet sich sowohl in der Jahresvorschau – erhältlich in der Philharmonie sowie in den meisten Vorverkaufsstellen – als auch im Internet. . Dort sind alle Konzerte und Abonnements ab Montag online buchbar.

Persönliche Beratung bekommen Philharmonie-Kunden in den Vorverkaufsstellen Köln-Musik-Ticket am Roncalliplatz und in der Mayerschen Buchhandlung sowie unter der Philharmonie-Hotline 02 21/ 280 280.

koelner-philharmonie.de