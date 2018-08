187 Burscheider Kinder starten dieser Tage ins neue Kindergartenjahr. Eine spannende Zeit für Eltern und Kind.

Burscheid. Es beginnt eine aufregende Zeit. Man könnte auch sagen, es ist der erste Schritt zum Erwachsenwerden. 187 Burscheider Kinder – darunter 142 unter drei Jahren – sind am Mittwoch zum allerersten Mal in den Kindergarten gegangen. An diesem Tag nämlich startete das neue Kindergartenjahr, das auch für die Einrichtungsleiter teils turbulente Wochen einläutet.

„Es gibt Kinder, die hängen in den ersten Stunden noch an ihren Eltern, andere gehen schon neugierig auf uns zu“, erzählt Inge Wirths, Leiterin des Awo-Kindergartens Schützeneich. Schwer werde es manchmal für Mutter und Vater, wenn der Sprössling sagt: „Du kannst jetzt gehen.“ Inge Wirths beruhigt: „Es ist ein wichtiger Schritt, sich von Mutter und Vater zu lösen.“

Auf was es im Kindergarten ankommt, das ist die Kommunikation. Inge Wirths, die dieser Tage 18 neue Jungen und Mädchen begrüßen durfte, sieht sich selbst in der Position des Dienstleisters. So bietet sie den Eltern Erstgespräche im Frühjahr an, bei dem sie schon mental auf die Eingewöhnungszeit vorbereitet werden. Bis dahin waren sie bereits einmal in der Einrichtung, um sich persönlich vorzustellen und sich einen Eindruck von der Kita zu verschaffen. So sieht es der Vergabeprozess über das Online-Portal „Little Bird“ vor, über das seit 2016 die Kita-Anmeldung abgewickelt wird. Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind suchen, haben die Möglichkeit, bei fünf Einrichtungen oder Tagesmüttern eine unverbindliche Betreuungsanfrage zu stellen. Kurz darauf werden sie per E-Mail aufgefordert, sich wegen eines Vorstellungstermins in der Kita zu melden. Dann ist erst einmal Warten angesagt, bis die Zu- oder Absage kommt.

Burscheid ist gut mit Tagesmüttern ausgestattet

Längst nicht alle Eltern bekommen einen Platz in ihrer Wunschkita. Wie der Kreis mitteilt, sei in diesem Jahr aber niemand in Burscheid gänzlich leer ausgegangen. „Uns liegen keine Erkenntnisse vor, dass jemand keinen Platz bekommen hätte“, berichtet Kreissprecherin Hannah Weisgerber. Wer nicht in einer Kita untergekommen sei, konnte auf eine Tagesmutter ausweichen. „Wir haben ein gutes Tagesmutternetzwerk“, betont auch Inge Wirths. „Und der Kreis hat einen guten Überblick über die Zahlen. Wir können beruhigt sein in Burscheid.“

Einen Defizit an Betreuungsplätzen, wie es ihn beispielsweise in Wermelskirchen gibt, habe Burscheid nicht, sagt auch Marion Ketelsen, Leiterin der Kita Kunterbunt an der Schulstraße. Sie hat nun zehn Kinder neu aufgenommen, davon fünf unter drei Jahren. Aus ihrer Sicht hat das Portal „Little Bird“ die Platzvergabe vereinfacht – vor allem für die Eltern. Aus den Prioritäten, die vergeben werden können, kann Marion Ketelsen schließen, ob die Eltern auch bereit sind, sich in der Elterninitiative zu engagieren.

Ebenso gebe es keine Doppelanmeldungen mehr. Grenzen setzt nur das Gebäude. „Wir haben das Haus ausgereizt, Anbauen geht nicht mehr“, sagt Marion Ketelsen. Daher kann sie statt zehn im nächsten Jahr auch nur acht Kinder neu aufnehmen. „Wir sind aber mit Plätzen gut ausgestattet. Vor allem im Bereich U3, den wir schon seit 30 Jahren haben.“ Schon bald will sie den ersten Eltern, die ihr Kind ab 2019 in den Kindergarten schicken möchten, eine Rückmeldung geben. Sie sollen Planungssicherheit haben – auch das macht „Little Bird“ möglich.

Das Portal müsse man aber differenziert sehen, so Hannah Weisgerber. Die katholischen Kindertageseinrichtungen in Burscheid und Umgebung sind nicht im System erfasst. Dort mussten interessierte Eltern ihre Kinder direkt anmelden. Das hatte technische Gründe. Im nächsten Jahr, so teilt es die Kreissprecherin mit, werden auch katholische Kitas bei „Little Bird“ verzeichnet sein.