Opladener Stadtfest am Wochenende mit verkaufslangem Samstag und verkaufsoffenen Sonntag – und mit Sonderklasse-Kirmes

Opladen. Alle freuen sich auf das Wochenende: Das traditionelle Opladener Stadtfest rückt in greifbare Nähe und steht auch dieses Jahr wieder unter dem Motto „Ein Treffpunkt für die ganze Familie“. Viele Schaustellerfamilien kommen seit Generationen mit ihren Fahrgeschäften nach Opladen und verwandeln die Fußgängerzone und den Marktplatz in einen großen Freizeitpark.

Wie jedes Jahr findet das Opladener Stadtfest im Sommermonat Juli statt. Von Freitag bis Montag werden viele tausend Besucher aus Nah und Fern erwartet. Am Samstag, 28. Juli ist verkaufslanger Samstag bis 18.00 Uhr und am Sonntag, 29. Juli verkaufsoffener Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr in Opladen.Aus organisatorischen Gründen schließen alle sechs Geschäftsstellen sowie das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, Bensberger Str. 85 am Donnerstag, den 26. Juli bereits um 15 Uhr. Dies gilt ebenfalls für die Familienkasse. Die Spätsprechstunde entfällt daher. Die kostenlose Service-Rufnummer 0800 45 55 500 steht auch am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr für Fragen zur Verfügung.

Aus 400 Bewerbungen wurden 60 Schausteller ausgewählt

Die Besucher haben die Möglichkeit, gemütlich mit ihren Familien am Wochenende einen Stadtbummel nach Opladen zu unternehmen und das ein oder andere Schnäppchen beim Sommerschlussverkauf zu ergattern und sich gleichzeitig auf dem Stadtfest zu vergnügen oder eines der vielen Cafés aufzusuchen.

Ob groß, ob klein, auf dem Stadtfest 2018 gibt es wieder viel zu erleben. Dem Besucher werden nicht nur Highspeedfahrgeschäfte geboten, sondern in Opladen wird im besonderen Maße Wert auf Familienfreundlichkeit, Gastfreundschaft und Tradition gelegt.

Kirmesklassiker kommen in die alte Kreisstadt Opladen

Auch in diesem Jahr konnten die Veranstalter Fahrgeschäfte aller Art und Größe verpflichten, so dass Fahrspaß auf höchstem Niveau geboten werden kann! Der Auto-Scooter „American Dream“ der Familie Hoffmann aus Leverkusen ist wie immer auf dem Marktplatz vertreten. Der „Musik Express“, der in der Vergangenheit schon für lange Warteschlangen gesorgt hat, ist das Familienrundfahrgeschäft für Jung und Alt.

Ebenfalls dabei ist in diesem Jahr erstmalig der Kirmesklassiker,, Hollywood Star“, der Fahrspaß in 20 Metern luftiger Höhe, mit drehbaren Gondeln. Auch wieder dabei ist Luxem’s „Crazy Jungle“, die Achterbahn für die ganze Familie. Nach längerer Pause, schaukelt die Riesenschaukel ,,Nessy“ wieder in Opladen.

Wie im Vorjahr gibt es für die kleinen Besucher besondere Kinderattraktionen. Barkhofen’s „Huckelpiste“, begeistert die Jüngsten genauso wie der Sommerspaß „Aqua Bälle“. Erstmalig ist die Familie Jackmuth mit einem Bierpavillion auf dem Marktplatz, bekannt durch den Glühweinstand ,,Elch“ auf dem Opladener Weihnachtsmarkt.