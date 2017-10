In Witzhelden gibt es zahlreiche Veranstaltungen im Jubiläumsjahr.

Witzhelden. 2017 stehen Martin Luther und die Reformation besonders im Mittelpunkt. Am 31. November gibt es im Jubiläumsjahr in der Kirche Witzhelden um 10 Uhr einen Sing- und Orgelgottesdienst zum Reformationstag. Im November folgen Gespräche zum Apostolischen Glaubensbekenntnis im Rahmen der offenen Gesprächsabende „Comeln“ in der neuen „Kot“ am Schulweg in Witzhelden. Am 16. November geht es um „Luther und die Schöpfung“, am 23. November um „Luther und Jesus Christus“ und am 30. November um „Luther und die Kirche“. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20.15 Uhr.

Am 7. Januar gibt es das Theaterstück „Die Frau aus dem Heringfass“. Es ist ein Stück mit Musikeinlagen über Käthe und Martin Luther. Zu sehen ist dieses ab 17 Uhr im Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde Leichlingen.

Am 2. Februar wird zum Abschluss der Lutherfilm von Joseph Fiennes im „Witzheldener Kirchenkino“ in der Evangelischen Kirche Witzhelden gezeigt. Die Veranstaltung beginnt um 19.45 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden sich auch im Internet. step

kirche-witzhelden.de