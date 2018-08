Leverkusen. Bereits zum elften Mal lädt die Stadtbibliothek alle interessierten Kinder von 6 bis 13 Jahren ein, im Herbst Teil der bundesweiten Kinderjury für den „Tommi“ zu werden. Die Aufgabe: die nominierten Games, Apps und elektronischen Spielsachen zu spielen und zu bewerten. Das Schülercenter in der Hauptstelle ist zu diesem Zweck für die Kinderjury reserviert.

Das Bewerten erfolgt dabei nicht nach einem bequemen Daumen-hoch-oder-runter-Prinzip, sondern mithilfe von Punkten und Texten. Erst aus den Aussagen der Kinder ergibt sich eine Vorstellung der Siegertitel. So verknüpft sich das unterhaltsame Spielerlebnis mit kritischem Denken und Formulieren.

Bewerbungsbögen für die Jury liegen in der Stadtbibliothek aus oder können von der Homepage der Stadtbibliothek herunter geladen werden. Ganz wichtig ist die Unterschrift eines Elternteils. Die einzige Bedingung ist, dass die Jurykinder zwischen dem 12. September und dem 2. Oktober an mehreren Tagen in die Bibliothek in Wiesdorf kommen können, um dort die ihnen zugeteilten Spiele zu testen und zu bewerten.

Einsendeschluss ist der 7. September. Auch ganze Schulklassen bis zur 7. Klasse können am „Tommi“ teilnehmen. Interessierte Lehrer können sich auf der Homepage der Stadtbibliothek für einen dreistündigen Vormittagstermin anmelden.