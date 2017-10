Prinz Balthazar, Bauer Kai und Jungfrau Marie werden in der kommenden Session durchs jecke Köln ziehen.

Köln. Das passt ja gut zusammen – der designierte Kinderprinz Balthazar Zeibig und die Jungfrau Marie Kirsch haben eine Leidenschaft fürs Backen und Kochen und ihr Bauer Kai Faßbender gilt als begeisterter Esser. Er schwört auf deftige Hausmannskost wie Fleisch mit Soße, Gemüse und Kartoffeln.

Vorgestellt wurde das designierte Kinderdreigestirn in seiner Hofburg – im Excelsior Hotel Ernst. Dort wurden die drei angehenden Tollitäten von Hausherr Henning Matthiesen und Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn begrüßt. In der Hotelküche schufen Balthazar, Kai und Marie mit Hilfe der Patisserie des Excelsior ein süßes Kunstwerk – eine doppelstöckige Torte aus Schoko- und Erdbeermousse. Gekrönt wurde diese von kleinen Figuren, die Prinz, Bauer und Jungfrau darstellten.

Ausgewählt wurde das jecke Trio bereits im Sommer, und zwar von Elisabeth Conin, die das Kinderdreigestirn seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten begleitet und betreut, sowie von den FK-Vorstandsmitgliedern Bernd Höft und Sigrid Krebs. Proklamiert werden die drei am 7. Januar im Theater am Tanzbrunnen.

Am 7. Januar wird das Kinderdreigestirn proklamiert

Prinz Balthazar (9) besucht die vierte Klasse der Domsingschule. Sport und Kunst sind dort seine Lieblingsfächer. Manchmal gehört Mathe auch dazu – dann, wenn er es auch kann und schnell verstanden hat. Er ist begeisterter Sänger im B-Chor des Domchores und beherrscht die Geige schon wie ein kleiner David Garrett. Nun steht eine neue musikalische Herausforderung an: der Tusch auf der Trompete soll bis zum 11. im 11. perfekt erschallen. Nicht nur geistliches Liedgut, sondern vor allem kölsche Tön werden gemeinsam mit der älteren Schwester Lémonie das ganze Jahr über geträllert.

Jede freie Minute wird zum Fußballspielen genutzt – so ist er natürlich auch FC-Fan. Oft ist er mit seinem Vater Dieter im Stadion live dabei und feuert die Mannschaft an. Da er quasi in direkter Nachbarschaft zum Stadion wohnt, genießt er diese besondere Atmosphäre an den Spieltagen. Raclette könnte bei Balthazar Sommer wie Winter auf dem Speiseplan stehen. Drei Jahre begleitete er als uniformierter Gardist die Kinderdreigestirne. Das Sammeln von Orden ist zu einer kleinen Leidenschaft geworden.

Bauer Kai geht in die vierte Klasse der GGS Bachemer Straße. Am liebsten mag er die Fächer Sport, Sachunterricht und Musik. Kai geht gerne zur Schule, aber noch mehr Ehrgeiz zeigt er bei seinen Lieblingssportarten wie zum Beispiel Hockey im KHTC Blau-Weiss. Die Farben Rot und Weiß unterstützt der FC-Fan schon von Geburt an – den Ball selbst zu kicken, macht ihm Spaß. Mutig ist Kai auch – so zieht er nicht nur fleißig im Schwimmbad seine Bahnen, sondern stürzt sich sogar waghalsig vom Zehn-Meter-Turm.