Die Gäste in der Lanxess-Arena starten am 11. November mit dem beliebten Karnevals-Höhepunkt „11. im 11. – Immer wieder kölsche Lieder“ in die lang ersehnte fünfte Jahreszeit und feiern mit den Stars des Kölner Karnevals die erste Mega-Party der Session. Wie in den vergangenen Jahren garantiert dieses Highlight zu Beginn des kölschen Fasteleer Super-Stimmung, gute Laune, Frohsinn, Spaß, närrische Höhepunkte, ein musikalisches Feuerwerk mit ganz viel kölschen Tön sowie den beliebten Karnevals-Hits, die zum Mitsingen einladen. Moderiert wird das närrische Live-Konzert erneut von Marc Metzger, der als Dä Blötschkopp bekannt ist. Metzger präsentiert die Top-Stars des Karnevals auf seine ganz besondere Art, wie er es bei seinen letzen Auftritten in der Arena bereits unter Beweis gestellt hat. Die größten Stars des Kölner Karnevals werden die Lanxess-Arena zum Schunkeln und Kochen bringen. Mit Liedern wie „En unserem Veedel“ von den Bläck Fööss oder „Viva Colonia“ von den Höhner ist Stimmung garantiert. Für Stimmung sorgen außerdem noch Paveier, Brings, Räuber, Cat Ballou, Kasalla, Querbeat, Klüngelköpp, Marita Köllner, Thomas Cüpper, Domstürmer, Cöllner, Miljö, Micky Brühl Band, Kuhl un de Gäng, Söster Hätz, Rockemarieche, sowie die Willy Ketzer Big Band. Das närrische Live-Konzert bietet ein musikalisches Feuerwerk an kölschen Tön und als jecke Leckerbissen die beliebten Karnevals-Hits zum Mitsingen. Karten gibt es unter 02 21/80 20. Foto: Veranstalter