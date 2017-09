Leverkusen gewinnt mit 25:15 klar und deutlich gegen den TV Nellingen.

Leverkusen. Eine Woche nach dem überzeugenden Auftritt beim Deutschen Meister SG BBM Bietigheim (20:24-Auswärtsniederlage) konnten die Werkselfen ihre starke Leistung auch vor heimischem Publikum bestätigen. Beim 25:15-Kantersieg über den TV Nellingen ließen die Schützlinge von Chefin Renate Wolf sprichwörtlich nichts anbrennen und fuhren souverän die ersten beiden Punkte in der Saison 2017/18 ein. Am 23. September gastieren die Rheinländerinnen dann beim Erstligaaufsteiger HSG Bensheim Auerbach.

Trainerin Renate Wolf hatte im Vorfeld der Partie eine klare Marschroute ins Visier genommen: „Wir müssen mit einer konzentrierten Leistung an diese Aufgabe herangehen und dürfen Nellingen nicht unterschätzen. Nur so werden wir dieses Spiel erfolgreich gestalten.“ Die Zuschauer in der Ostermann-Arena sahen hingegen eine sehr nervöse und durchwachsene Anfangsphase beider Mannschaften. Einige technische Fehler, Abstimmungsprobleme und Ungenauigkeiten im Abschluss schlichen sich ins Spiel der unterm Strich sehr überlegenen Gastgeberinnen.

Auf Leverkusener Seite konnten sich Jenny Karolius (5), Sally Potocki (4/2) und Neuzugang Marija Gedroit (4) am häufigsten in die Torschützenliste eintragen. Am kommenden Dienstag treffen die Elfen zunächst um 18.45 Uhr gegen die Nationalauswahl Koreas in der Fritz-Jakobi-Halle an der Kalkstraße in Leverkusen.