Die Leichlinger Handballer treffen heute Abend auf den ähnlich starken Longericher SC.

Leichlingen. Es ist wieder Derby-Zeit im Ostermann-Forum. Die Leichlinger Drittligahandballer treffen heute Abend um 20 Uhr auf den Longericher SC. Das Kreisduell ist seit Jahren immer hart umkämpft, sehr emotional und nicht selten auch hochdramatisch.

In der Meisterschaft gab es in jeder Spielzeit immer einen Sieg und eine Niederlage im Derby für jedes Team. Sowohl die Leichlinger als auch die Longericher sind nach den Vorjahresplatzierungen mit der Verfolgerrolle der Top Teams aus Ferndorf und Krefeld bedacht worden. So ganz sind sie dem bislang noch nicht gerecht geworden. Der LTV kassierte eine sehr ungewöhnliche Heimniederlage gegen Aufsteiger Menden, Longerich musste sogar schon zweimal unerwartet den Gegner als Sieger aus der eigenen Halle verabschieden. Entsprechend viel Druck hat sich bei beiden Mannschaften vor der Partie schon mit Blick auf das Saisonziel aufgebaut.

Trainer Frank Lorenzet erwartet ein Duell zweier gleichwertiger Mannschaften: „Wie fast immer in diesen Begegnungen werden Kleinigkeiten den Ausschlag über Sieg und Niederlage geben. Ich hoffe, dass uns der Heimvorteil hilft.“

Die anhaltenden Rückbeschwerden von Torhüter Damian Bungart haben die Leichlinger unterdessen zum Handeln veranlasst. Wie bereits Ligakonkurrent Bergische Panther zuvor, hat sich nun auch der LTV vorübergehend die Dienste von Carsten Mundhenk gesichert. Bei den Panthern war der 42-Jährige in den ersten drei Wochen für den verletzten Max Conzen eingesprungen.