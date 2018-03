Männer des TVW treffen auf den Bergischen HC.

Witzhelden. Die einzige Niederlage im Hinrundenverlauf fingen sich die Bezirksliga-Handballer vom TV Witzhelden beim Tabellenachten Bergischer HC IV in Solingen ein.

Am Sonntag (19 Uhr) kommt es nun in der heimischen Halle in Witzhelden zur Revanche, wenn sich die von Braco Sladakovic trainierte Mannschaft von ihrer besseren Seite präsentieren will. „Ich brauche meine Spieler für diese Partie gar nicht zu motivieren. Wir müssen jetzt nur zusehen, dass wir aus dieser schwierigen Situation rauskommen“, sagt der Coach, der mit seinem Team nach drei Niederlagen in Serie einen krassen Absturz von der Tabellenspitze erlebte.

Als momentaner Vierter können die Höhendorfer nicht mehr aus eigener Kraft die Meisterschaft erreichen. „Damit beschäftigen wir uns auch gar nicht. Viel wichtiger wird sein, dass wir wieder anders auftreten und als Einheit auftreten“, betont Sladakovic.

Torhüter Kai Wolfschläger liegt nach wie vor krank im Bett und sein Einsatz entscheidet sich erst kurz vor dem Anwurf. Zum TVW-Glück steht Leistungsträger Jonas Kühl wieder zur Verfügung und sollte der Mannschaft mit seiner individuellen Stärke auf den Weg helfen. „Unter der Woche war kaum Training möglich, weil etliche Jungs gefehlt haben. Ich hoffe, dass wir zum Spiel wieder eine schlagkräftige Truppe aufbieten können“, erklärt der Übungsleiter.