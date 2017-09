Burscheid. Die evangelische Kirchengemeinde lädt am heutigen Freitag um 19.30 Uhr zu einem Klangwege-Konzert in den großen Saal des Gemeindehauses, Hauptstraße 44, ein. Schon seit Jahren gilt das mit „Musik und Rezitation“ betitelte Herbst-Konzert der Klangwege als Geheimtipp für Liebhaber der Kammermusik. Dieses Jahr steht es im Zeichen des Reformationsjubiläums: Ekkehard Rüger, Redakteur der Westdeutschen Zeitung, trägt aus den Tischreden Martin Luthers Texte vor, die er thematisch zusammengestellt hat. Einer ist, dem Anlass angemessen, „Über die Musik“ überschrieben, ein anderer, schon mit Blick auf den Wahlsonntag „Über die Obrigkeit“. Am Klavier sind die beiden Burscheider Pianistinnen Ursula Schrage und Silke Hamburger mit vierhändigen Klavierwerken zu hören. Neben Werken von Antonin Dvorák spielen sie die „Petite Suite“ von Claude Debussy und „Ma mère l’oye“ von Maurice Ravel. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten. Red

Burscheid. Der Fleischwarenspezialist Daum & Eickhorn darf sich über 16 Gold-, sechs Silber- und zwei Bronzemedaillen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) freuen. Die prämierten Produkte überzeugten eine Experten-Jury im Rahmen der diesjährigen Internationalen DLG-Qualitätsprüfung für Schinken und Wurstwaren. Red