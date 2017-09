Das Historische Archiv blickt in alten Aufnahmen zurück in die Jahre zwischen 1880 und 1960.

Köln. Köln wird vom großen Fluss Rhein geprägt – er trennt die Stadt in zwei Teile und sorgte schon früh für den Reichtum der Domstadt. Von großer Bedeutung sind hier die Häfen vom Niehler Containerhafen im Norden bis zum Godorfer Hafen, wo gasförmige und flüssige Stoffe verladen werden. Ein Hafen im Wandel ist der 1898 in Betrieb genommene Rheinauhafen, der sich heute als Wohn-, Freizeit und Büroquartier präsentiert. Er wurde seinerzeit als der modernste Hafen Deutschlands eröffnet.

Seiner 120-jährigen Geschichte und die der anderen Rheinhäfen hat nun das Historische Archiv einen eigenen Kalender gewidmet. Unter dem Titel „EinFLUSSreich. Köln und seine Häfen“ gibt es Einblicke aus den Jahren zwischen 1880 und 1960, die allesamt aus dem reichhaltigen Fundus des Archivs stammen. Eine Vielzahl der Aufnahmen gelangte nach dem Umzug der Häfen- und Güterverkehr kurz HGK in das Historische Archiv.

Zu sehen ist beispielsweise der Mülheimer Hafen mitten im Winter 1958. Eine andere Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt den Rheinauhafen im Jahr 1955 mit seinen imposanten Kränen, die teilweise bis heute erhalten sind. Deutlich älter ist eine Aufnahme des Hafenbetriebs am Leystabel aus dem Jahr 1880. Zu sehen ist auch der Umschlag im Hafen Deutz, wo künftig ein neues Stadtquartier entstehen soll. Die historische Reise am Rhein entlang führt auch zum Niehler Hafen, wo Kinder 1953 den Betrieb beobachten. Ganz im Süden gelegen ist der Brikettumschlaghafen Wesseling kurz nach dem Krieg 1946/47.

„Der Titel des Kalenders bringt zum Ausdruck, dass sich unsere Stadt nicht nur durch seinen imposanten Dom oder die ins markante Grün getauchten Brücken identifizieren lässt. Vielmehr ist es die Lage am Rhein, die Köln so reich macht. Denn die Stadt verfügt seit der Römerzeit über Häfen, die die Bedeutung unserer Stadt als Handelsmetropole von europäischen Rang reflektieren“, sagt Archiv-Direktorin Bettina Schmidt-Czaia und blickt bis in die Römerzeit zurück. Im Mittelalter war es dann das Stapelrecht, das Köln den großen Wohlstand brachte. Auch die Entwicklung Kölns als moderne Großstadt ist eng mit den Häfen verbunden.

Der Kalender kostet 15 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Eine Ausstellung zum Thema Kölner Häfen zeigt das Archiv vom 11. April bis zum 16. November 2018 an seinem Sitz am Heumarkt.