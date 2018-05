Das Ensemble des Düsseldorfer Kom(m)ödchen ist am 30. Mai in der Festhalle Opladen zu Gast.

Leverkusen. Wie kein zweites Ensemblekabarett steht das Düsseldorfer Kom(m)ödchen für junge, frische, zeitgemäße Satire. Zwar denkt man immer noch an Lore Lorentz, Harald Schmidt, Thomas Freitag und Jochen Busse, wenn man den Namen „Kom(m)ödchen“ hört, aber immer häufiger auch an das neue Ensemble, das dem Haus in den vergangenen Jahren mit der auch in Leverkusen präsentierten Trilogie „Couch“, „Sushi“ und „Freaks“ zu Erfolgen verhalf.

Quartett zeigt neues Programm „Irgendwas mit Menschen“

Die von der Dreierbande zum Quartett erweiterte Formation – Maike Kühl, Heiko Seidel, Daniel Graf und Martin Maier-Bode – hat in Leverkusen bereits erfolgreich reüssiert; auch ihr neues Programm „Irgendwas mit Menschen“ wird sie taufrisch in Leverkusen – diesmal am Mittwoch, 30. Mai, um 19.30 Uhr in der Festhalle Opladen – vorstellen.

Das Buch stammt wieder aus den Federn des einstigen Bühnenmitstreiters Christian Ehring und der Kabarett-Erfolgsautoren Dietmar Jacobs und Martin Maier-Bode. Und steht natürlich in bester Kom(m)ödchen-Tradition: Hochaktuelles Kabarett trifft auf skurrile Typen, Musik auf Sitcom, Stand-up auf Theater. Und es geht dabei um die richtig großen Fragen: Was ist der Sinn des Lebens? Welche Werte braucht eine Gesellschaft? Was muss man heute können, um sich in der Welt zu behaupten? Und wie ging noch mal Kochen ohne Thermomix?

Vier Eltern stehen vor der schwierigsten Aufgabe ihres Lebens: Sie wollen eine Rede für die Abi-Feier ihrer Kinder schreiben. Eine Rede, die alles enthalten soll, was wir den kommenden Generationen mit auf den Weg in die Welt geben wollen. Das Problem ist nur: In welche Welt? Denn alle vier sehen die Realität komplett unterschiedlich.

Vier starke Charaktere crashen in einem rasanten Ritt frontal aufeinander. Hochkomisch und sehr politisch zerlegen sie die großen Utopien der Menschheit, die Niederungen der Politik und auch ihre eigenen Beziehungen. Mit vielen Rollenwechseln, Songs und ungebremster Spiellust zeigt das Kom(m)ödchen-Ensemble, wie schwer es heute ist, sich auf eine Idee der Zukunft zu einigen. Zumal das Unberechenbare an diesem Abend plötzlich in ihr Leben tritt.

Restkarten sind im Forum unter Telefon 02 14/4 06 41 13 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.